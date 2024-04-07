Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat!

Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat!
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta ters lalelerin koparılmasının cezası 244 bin 315 TL olarak belirlendiği duyuruldu.
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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 1

Kahramanmaraş Afşin ilçesi Tanır ve Marabuz Mahallelerinde orta kısımlarında kayaların arasında yetişen ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı olarak görülüyor.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 2

Endemik bitki olan ters lalelerin koparılmasının cezası tam 244 bin 315 TL.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 3

Ters laleleri çekmek için her yıl geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçıları, bu yıl sıcaklığın mevsimin üzerinde olması nedeniyle lalelerin 10 gün erken çiçek açtıklarını söyledi.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 4

Fotoğraf sanatçısı olan Mehmet Emin Tan, “Bugün doğasever arkadaşlarla birlikte Afşin ilçesinde bulunan ters lalelerin manzarası için gelmiştik.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 5

Ters lalelerini bir kısmı açmış bir kısmı ise tomurcuk halindeydi." dedi.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 6

Bu yıl sıcakların mevsimin üzerinde olması nedeniyle 10 gün erken çiçek açtıklarını söyleyen Tan, " Aslında ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 7

Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir” dedi.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat! 8
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