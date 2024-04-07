Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat!

Kahramanmaraş Afşin ilçesi Tanır ve Marabuz Mahallelerinde orta kısımlarında kayaların arasında yetişen ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı olarak görülüyor.
Endemik bitki olan ters lalelerin koparılmasının cezası tam 244 bin 315 TL.
Ters laleleri çekmek için her yıl geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçıları, bu yıl sıcaklığın mevsimin üzerinde olması nedeniyle lalelerin 10 gün erken çiçek açtıklarını söyledi.
Fotoğraf sanatçısı olan Mehmet Emin Tan, “Bugün doğasever arkadaşlarla birlikte Afşin ilçesinde bulunan ters lalelerin manzarası için gelmiştik.
Ters lalelerini bir kısmı açmış bir kısmı ise tomurcuk halindeydi." dedi.
Bu yıl sıcakların mevsimin üzerinde olması nedeniyle 10 gün erken çiçek açtıklarını söyleyen Tan, " Aslında ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar.
Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir” dedi.