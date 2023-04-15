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Bu çorba hem doyuruyor hem zayıflatıyor

Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, Sivas yöresine ait peskütan çorbasının kişilerin doymasına katkı sağlayarak zayıflama tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:12
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Bu çorba hem doyuruyor hem zayıflatıyor

Bu çorba hem doyuruyor hem zayıflatıyor
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İHA'nın haberine göre, Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan peskütan çorbası, halk arasında şifa deposu olarak biliniyor. Saymakla bitmeyen birçok özelliği olan peskütan çorbası, uzun süre tok tuttuğu için özellikle Ramazan ayında da sıkça tercih ediliyor.

Sütün ekşitilmesiyle yoğurt kıvamında yapılan çorba, hem yaz aylarında hem de kış aylarında tüketiliyor. Yazın soğuk içilerek ferahlatan çorba kışın ise içleri ısıtıyor. Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren peskütan çorbası, lezzetiyle de damak çatlatıyor.

Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, insanların yemek yemeyerek zayıflayamayacağını ve kişinin kilo kaybında en önemli noktanın kan şekeri dengesi olduğunu söyleyerek, peskütan çorbasının içerik olarak dengeli olduğu için kişilerin zayıflamasına katkı sağlayabildiğini açıkladı.

"TUZLU YOĞURT"

Diyetisyen Uçar, peskütanın halk arasında genellikle tuzlu yoğurt olarak bilindiğini ifade ederek, “Peskütan Türkiye'de tuzlu yoğurt olarak biliniyor ve Sivas yöresine ait bir ürün. Peskütan ürünüyle çok güzel çorbalar ve kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürmelik soslar yapılıyor" diye konuştu.

Uçar "Peskütan yapmak için yoğurdu süzüp sarı suyundan arındırıyoruz. Daha sonra yoğurdu pişirip içerisine kaya tuzu koyarak hazırlanıyor. Daha pürüzsüz olması adına içerisine keş denilen bir besin de eklenebiliyor. Bu şekilde peskütan yoğurdunu elde ediyoruz. Daha sonra bu yoğurtla peskütan çorbasını yapabiliyoruz” dedi.

"TOK TUTUYOR"

Diyetisyen Uçar, peskütan çorbasının kan şekerini dengeleyip tok tuttuğunu söyleyerek, “Beslenmede insanlar yemeyerek zayıflamazlar. Toplum maalesef her zaman az yeme vurgusunda bulunur. Tam tersi beslenmede kişinin kilo kaybında en önemli nokta kan şekeri dengesidir. Peskütan çorbası da içerik açısından o kadar dengeli ki kişilerin zayıflamasına katkı sağlayabilir" dedi.

Uçar "İçeriğinde nohut, mercimek, yarma ve peskütan; kalsiyum, protein ve sağlıklı karbonhidrat kaynağı. Kısacası içerisinde var olan örüntü gerçekten kan şekerini dengeleyip kişilerin doymasına yardımcı olabilecek bir çorba. Bu yüzden Sivas yöresine ait peskütan çorbası kişilerin doymasına katkı sağlayarak zayıflamalarına yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

 

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