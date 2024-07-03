Bu da Akbank'ın Seçil Erzan'ı. 37 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan futbolcuları ve bazı ünlü isimleri fon adı altında dolandırmıştı.

Seçil Erzan davasının yankıları sürerken bir de Akbank vurgunu açığa çıktı.

Konya’da Akbank’ın Ereğli Şubesi’nde çalışan 37 yaşındaki Perihan Yazar’ın kendi hesabına 37 milyon 157 bin 105 TL geçirdiği iddia edildi.

Yazar’a nişanlısı Settar Arslan’ın da eşlik ettiği ileri sürüldü.

İTİRAF ETTİ

Durumu fark eden Akbank avukatının Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Avukat, Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini iddia etti.

Ayrıca avukat Yazar'ın itiraf ettiğini de belirtti. Bu gelişmeler üzerine Perihan Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiği ileri sürülen nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

İşlemlerin tamamlanmasının ardından her iki şüphelinin de adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

Olayın detayları ise merakla bekleniyor.

SEÇİL ERZAN DAVASI

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, iddialara göre ünlü futbolcuları da içeren 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 kişi, şikayetçi oldu.

Seçil Erzan hakkında 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.