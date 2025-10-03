Bu da 'dürümflasyon' hesabı! ENAG VE TÜİK'te yok...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarını, ‘dürümflasyon’ hesabı yaparak eleştirdi. Yılmaz, 2002 yılında KYK bursuyla 86 adet tavuk dürüm alabildiğini, bu rakamın bu yıl 20'ye düştüğüne dikkat çekerek “Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor? Son 23 yılda 66 dürümümüz, son 2 yılda ise 11 dürümümüz nereye gitti? Eğer gerçekten enflasyon düşüyorsa bizim dürümlerimiz neden artmıyor? Eğer gerçekten ekonomi büyüyorsa bizim porsiyonlarımız neden küçülüyor” dedi.

TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. “Dürümflasyon” adını verdiği yeni bir kavramla enflasyonu tavuk dürüm ve öğrenci bursları üzerinden ele alan Yılmaz, kürsüye elinde tavuk dürümle çıktı. Yılmaz, “Enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyonne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur” dedi.

"BU İKTİDAR DÖNEMİNDE TAM 66 ADET TAVUK DÜRÜM EKSİLMİŞ"

Yılmaz hesaplamasında; "Ortalama bir tavuk dürüm ise yerine, bölgesine ve gramajına göre değişiklik gösterse de 100 lira ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. O yüzden ortalama 150 lira üzerinden hesapladık. Buna göre AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’de bir öğrenci, aldığı KYK bursuyla tam 86 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Peki 23 yıl sonra bugün durum ne? Bugün aynı öğrenci,aldığı KYK bursuyla sadece ve sadece 20 adet tavuk dürüm alabiliyor. Bu iktidar döneminde tam 66 adet tavuk dürüm eksilmiş” sonuca ulaştıklarını söyledi.

İKİ YILDAKİ KAYIP DÜRÜM SAYISI, TAM 11 ADET

Şimşek döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’te göreve gelmesinin ardından başlayan dönem için de ‘dürümflasyon’ hesabı yapan Mustafa Yılmaz, "Sayın Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023’te bir üniversite öğrencisi, aldığı KYK bursuyla 31 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Bugün ise aynı öğrenci aldığı KYK bursuyla sadece 20 tavuk dürüm alabiliyor. İki yıldaki kayıp dürüm sayısı, tam 11 adet” dedi.

“GENÇLERİMİZİN, ÖĞRENCİLERİMİZİN DÜRÜMLERİNİ KİM YİYOR”

Yılmaz, son olarak iktidara “Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor?" sorusunu yöneltti.