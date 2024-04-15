Bu da ıstakozların kraliçesi

Kaynak: Haber Merkezi
Bu da ıstakozların kraliçesi
Son zamanlarda hayli popüler olan ıstakoz, yeni bir türüyle görenleri şaşkına çevirdi. Panulirus ornatus isimli bu canlı, rengarenk kabuklarıyla adeta denizlerin kraliçesi...

Bu canlıyı aslında çok yakından tanıyorsunuz ancak daha önce onu hiç böyle görmediniz. Yakınlaştırılmış fotoğrafından tanımak zor olsa da, uzaktan görünce tanıyacaksınız. Dünyada çok nadir olan bu süslü ıstakozlar, renkleri ve desenleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Tropikal kaya ıstakozu da olarak bilinen canlılar, kabuğuyla oldukça meşhur.

Panulirus ornatus isimli ıstakozu görenler, kabuğunun renklerine hayran kalıyor. Dünyanın çok ufak bir bölgesinde bulunan bu ıstakozlar, renkleri ve desenleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Diğer tek renk olan ve genelde kırmızı, turuncu renklerde bulunan ıstakozların aksine pek çok canlı rengi kabuğunda bulunduran bu tür, yenilebilir dikenli bir ıstakozdur.

Son Haberler
Dünya Bankası IMF’ye alternatif değildir Yazarlar
Dünya Bankası IMF’ye alternatif değildir
T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ
Umurunda olmamak biraz da böyle bir şey galiba!.. Yazarlar
Umurunda olmamak biraz da böyle bir şey galiba!..
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz… Yazarlar
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz…
Savaş tamtamlarının acımasız tokmakçısı Yazarlar
Savaş tamtamlarının acımasız tokmakçısı
Millî Şuur mu, önemsiz bir detay mı? Yazarlar
Millî Şuur mu, önemsiz bir detay mı?
Enfeksiyon Operasyonu Yazarlar
Enfeksiyon Operasyonu