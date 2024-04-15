Bu da ıstakozların kraliçesi

Bu canlıyı aslında çok yakından tanıyorsunuz ancak daha önce onu hiç böyle görmediniz. Yakınlaştırılmış fotoğrafından tanımak zor olsa da, uzaktan görünce tanıyacaksınız. Dünyada çok nadir olan bu süslü ıstakozlar, renkleri ve desenleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Tropikal kaya ıstakozu da olarak bilinen canlılar, kabuğuyla oldukça meşhur.

Panulirus ornatus isimli ıstakozu görenler, kabuğunun renklerine hayran kalıyor. Dünyanın çok ufak bir bölgesinde bulunan bu ıstakozlar, renkleri ve desenleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Diğer tek renk olan ve genelde kırmızı, turuncu renklerde bulunan ıstakozların aksine pek çok canlı rengi kabuğunda bulunduran bu tür, yenilebilir dikenli bir ıstakozdur.