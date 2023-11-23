Bu da oldu! Gençleşmek için yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi

Son zamanlarda gündem olan "Sünnet derisi enjekte ederek gençleşme" işlemini geçirdiği estetikler işlemlerle konuşulan Seda Sayan yaptırdı. Paylaşım yaptığı video gündem oldu.