Bu da oldu! Gençleşmek için yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi

Son zamanlarda gündem olan "Sünnet derisi enjekte ederek gençleşme" işlemini geçirdiği estetikler işlemlerle konuşulan Seda Sayan yaptırdı. Paylaşım yaptığı video gündem oldu.
23 Kasım 2023 Perşembe
Son zamanlarda gündem olan "Sünnet derisi enjekte ederek gençleşme" işlemini geçirdiği estetikler işlemlerle konuşulan Seda Sayan yaptırdı. Paylaşım yaptığı video gündem oldu.
Son zamanlarda gündem olan "Sünnet derisi enjekte ederek gençleşme" işlemini geçirdiği estetikler işlemlerle konuşulan Seda Sayan yaptırdı. Paylaşım yaptığı video gündem oldu.