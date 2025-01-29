Bu da oldu! Kaçak serum ampulü ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen, kaçak serum ve ampulü ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tıbbi malzemelerin yası dışı yollarla satılmasının önüne geçmek için harekete geçti.

Polis bu bağlamda Seyhan ilçesinde bir ikamet ve iş yerinde kaçak serum satıldığı bilgisine ulaştı. Polis iki ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 6 bin 80 kaçak serum ampulü, 172 kaçak serum ele geçirdi.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma suçundan" adli işlem başlattı.

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