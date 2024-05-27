Bu dolarlar nereden geliyor?

Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz!

Saçma sapan bir ekonomik deney ile Türkiye tarihinin en ağır krizini yaşıyor bunu sorgulayan yok!

Üstelik herkes ekonominin nasıl toparlandığını yazıp çiziyor.

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 50’de bırakması ve piyasadan 50 milyar doların üzerinde bir rezerv toplaması başarı hikâyesi olarak anlatılıyor.

Başarı değil kardeşim!

Ortada bir başarı yok!

Allah aşkına biraz sorgula!

Mehmet Şimşek, 1 yıl önce göreve geldi ve ne yaptı, neden bu sürede yabancılar gelmedi?

Neden son 20 günde Türkiye’ye çılgınca para giriyor?

En önemlisi giren bu para ülkemizde ne kadar kalacak?

Bu para tefeci parası!

Önce bunu kafanıza sokun!

Mehmet Şimşek vergi artışı ve faiz artışı dışında hiçbir şey yapmadı.

Yabancılara kur garantisi verdi. Nitekim de bunu yaptı.

Getir paranı al yüzde 50 faizi! Sonra dolarını aynı veya en fazla yüzde 10 yukardan yerine koy kârını cebine at.

Daha da açık anlatayım şu carry trade dediklerini.

Dünyada şu an faiz oranları yüzde 2-3. Japonya’da ise yüzde 1’in bile altında.

İnsanlar ülkelerindeki bankalardan kredi çekip Türkiye’ye getiriyor ve faize yatırıyor.

Yüzde 50 faiz, doların artmaması hâlinde müthiş bir rakam.

Bir süre sonra faizi cebe atıp ucuz doları alıp gidecek.

Yani o Merkez Bankası’nın oluk oluk aldığı dolar emanet. Kalıcı değil.

Kalıcı olması için kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi lazım.

Şirket alması fabrikalar kurması.

Onu yapıyor mu?

Hayır!

Senin yüksek faizine geliyor.

Bu sürdürülebilir değil. Sadece makyaj!

Tüm hesaplar vatandaşın elindeki doları bozdurmaya yönelik.

Bunu ne kadar sürdürebilirler?

En fazla Eylül…

Çünkü turizm geliri var.

Ekim ayından sonra ne yapacaklar? Bunun Kasım ve Aralık ayı da var.

Enflasyonu düşüremez isen doları bu seviyelerde nasıl tutacaksın?

Aha diyelim tuttun! Nasıl ihracat yapacak, ithalat patlamasının önüne nasıl geçeceksin.

Özetle hâlen havanda su dövüp, günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de daha çok batıyoruz.

Benden söylemesi. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın.

Yazdan sonra sonbahar ve hemen arkasından kara kış geliyor.