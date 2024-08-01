Bu duruş Paris'e damga vurdu. Elon Musk bile Yusuf Dikeç'e alkış tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu duruş Paris'e damga vurdu. Elon Musk bile Yusuf Dikeç'e alkış tuttu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde milli gururlarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki rahatlığı ise Paris'e damga vurdu.

Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki rahat duruşu dünya basının dikkatinden kaçmadı. Yusuf Dikeç atış sırasında sporcuların kullandığı özel lens, göz kapağı ve kulak koruması kulaklarına ihtiyaç duymadı.

Yusuf Dikeç'in duruşuna SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, Twitter sahibi Elon Musk'tan da tebrik geldi.

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Yusuf Dikeç'in rahat hali müsabakaya tam teçhizat çıkan Sırp rakibi ile kıyaslandı.

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Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ilk kez madalya kazandı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, nefes kesen mücadelede Sırp rakiplerine 16-14 mağlup olarak Dünya ikincisi oldu. Ancak Yusuf Dikeç en çok konuşulan sporcular arasına girdi. Yusuf Dikeç'in tek eli cebinde yaptığı atışının fotoğrafları sosyal medyayı süsledi.

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YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Kahramanmaraş doğumlu Yusuf Dikeç 51 yaşında Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker.

Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Yusuf Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dallarında Türkiye'yi temsil etti. Yusuf Dikeç, Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da katılan Yusuf Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. olmuştu.

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