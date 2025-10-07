Bu emekli maaşları yanacak! Aman dikkat... e-Devlet'e yansıdı

Binlerce emekliyi ilgilendiren yeni bir paylaşıma Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), imza attı. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dikkat! Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir” sözlere yer verildi.

E-DEVLET'TE KONTROL YAPILABİLİR

Söz konusu uygulama kapsamında, sahte sigortalılık ve sahte boşanma başta olmak üzere emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı şüphesi bulunan vatandaşların çalışma primleri 'K' harfi ile işaretlenecek. Söz konusu şüpheli primler, ilgili kişinin çalışma hayatından kaldırılacak.

“K” İŞARETİ OLANLAR DİKKAT

Geçmişe dönük yapılan taramada, SGK il ve ilçe müdürlüklerine savunma vermeye davet edilen emeklilerin sayısının 100 bini aştığı tespit edildi. Bu kişilerin e-Devlet'lerinde yer alan emeklilik primleri de 'K' ifadesiyle işaretlendi.

EMEKLİLİKLER YANABİLİR

Bu inceleme sonucunda emeklinin primleri tamamen kaybetme riski ortaya çıkacak. Tespit edilirse primler tamamıyla silinecek. Mevcut emeklilikleri ise iptal edilecek. Aylık bağlandığından sonra tespit edilirse tüm maaşın yasal faiziyle birlikte geri ödenmesini zorunlu olacak.