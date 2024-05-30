Bu emekliler 7 bin lira daha düşük ödeme alacak. Uzman isim 'sakın' diyerek uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu emekliler 7 bin lira daha düşük ödeme alacak. Uzman isim 'sakın' diyerek uyardı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni emekli olacak adaylara önemli bir uyarı yaptı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Haziran veya Temmuz ayında emekli başvuru yapılmasının alınacak maaş tutarında bir fark yaratmadığını söyledi. Ancak Özgür Erdursun her ne kadar maaş tutarında değişiklik olmasa da kıdem tazminatı hesaplamalarında emekli olacak kişinin 7 bin lira kadar bir kayıp olacağını vurguladı. Özgür Erdursun emekli olacaklara hesaplamalarını doğru yapmalarını söyledi.

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Geçtiğimiz çıkan EYT kanunu ile binlerce kişi emeklilik hakkını bu yıl kazanarak başvuru için aceleci davranıyor. Kıdem tazminatını göz ardı eden emekli adayları ise farkında olmadan 7 bin liralarından oluyor.

EMEKLİLİĞİ HAK EDENLER TEMMUZ'U BEKLESİN

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yapığı uyarıda uzun süredir aynı iş yerinde çalışanların emeklilikleri ile birlikte ikramiye alacaklarını hatırlatarak özellikle yüksek maaşla çalışanların ikramiye tutarlarının kıdem tazminatı tavanından hesaplandığını söyledi.

Özgür Erdursun şu an 35 bin 58 lira olan tavanın Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranının yüzde 20 olması durumunda 42 bin 70 liraya yükseleceğini vurguladı.

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