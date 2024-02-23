Bu eriğin kilosu 150 dolardan alıcı buluyor! Mersin'de üretilip dünyaya satılıyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'in Mut ilçesinde açık ve örtü altında 15 bin 200 dekar alanda bu sene 24 bin 180 ton rekolte beklenirken, üretim sürüyor.

Bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramda 150 dolardan alıcı bulduğu belirtilirken, bir hafta içerisinde birçok serada hasatların yoğunlaşması bekleniyor.

Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Türkiye'de eriğin yaklaşık olarak yüzde 21'ini üreterek birinci sırada olduğumuzu görüyoruz. Mut da Mersin içerisinde erik üretiminde ciddi bir kapasiteye sahip olan ilçemiz. Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" diye konuştu.

"ERİĞİMİZ RUSYA’YA VE DUBAI’YE İHRAÇ EDİLİYOR"

Bu yıl Türkiye’de ilk yeşil eriği kendilerinin çıkardığını belirten üretici Tayfun Gezer ise, "Eriğimiz Rusya’ya ve Dubai’ye ihraç edilmekte. Küçük küçük başlayıp ondan sonra bölgedeki tüm çiftçilere yararlı olmak adına yüksek fiyatla ilk çıkan erikleri pazarlıyoruz. Devamı için de üretimi artırmak için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı üretim için yapmaya devam edeceğiz" dedi.

1 tonun üzerinde ürün beklediklerini vurgulayan Gezer, ürün çoğaldıkça fiyatının düştüğünü belirtti.