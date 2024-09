Zamda yasal sınır kalktı ev sahipleri çıldırdı! Bu eve 50 bin lira kira istediler

Emlak işiyle uğraşan iş adamı Mahmut Alan apartman önüne giderek, 50 bin TL’lik bir dairenin nasıl olduğunu merak etti. Apartman önünde ev sahibini arayan Alan, o anları telefonuyla kayda aldı.

Türkiye’de artan kriz her kalem grubundaki yüksek fiyatları da beraberinde getirdi. A’dan Z’ye her şeyin fiyatının yükseldiği dönemde, temel gıdadan barınmaya, barınmadan ulaşıma her şeye erişim zorlaştı.

Kiralarda tarafında da son yıllarda fahiş fiyatlarda karşılaşıldı.. Kiralarda yüzde 25 sınırının ortandan kalkışı da bu yükselişi tetikledi.

Fahiş fiyatlarla evlerin kiraya verilmesi, vatandaşı hayli zorladı. Kiraların maaşları ikiye katladığı süreçte artık yaşamak imkansız hale geldi.

Alpagut Mahallesi'nde yeni yapılan bir binanın 3. katında bulunan daireye istenen kira fiyatı akıllara durgunluk verdi.

Ev sahibi 4+1 ve 175 metrekare olan daireye 50 bin TL kira fiyatı isteyerek ilanı internette paylaştı.

"EMLAKÇI "O FİYATA TUTULUR" DEDİ"

Mahmut Alan ile eşyalı olmadığını söyleyerek, garajının 42 metre kare olduğunu söyledi.

Alan, o bölgede 4+1 kiralık daire olmadığını söyleyerek, emlakçının "O fiyata tutulur" dediğini belirtti.

"Emlakçı "O fiyata tutulur" dedi"

Mahmut Alan ile telefon konuşmasında evinin kira fiyatının normal olduğunu dile getiren ev sahibi, "Eşyalı değil, garajı büyük. 42 metrekare garajı var. O bölgede 4+1 kiralık daire yok zaten. Emlakçı "O fiyata tutulur" dedi. Bende öyle yazdım. Hata yok" dedi.

"Kendisi hem dairenin sahibi hem de emlakçı"

Yaşananları anlatan Mahmut Alan, "Ben bu rakamı görünce bir yanlışlık olduğunu düşündüm açıkçası. O gün de buraya gelip bakmak istedim. Evin bir özelliği mi var diye bakmak istedim. Olabilir, belki bizim bilmediğimiz bir özelliği vardır, farklı bir şey yapılmıştır. Kiralık ilanı göremedim evde. Kiralık ilanı göremeyince satılık numarasını aradım. İnternetteki ilanda emlakçının numarası vardı. Burada sahibinden satılık yazıyordu. Ben sahibinden olan numarayı aradım. Kendisi, satılık yazdığını ancak kiralanabileceğini de söyledi. Fiyatı belirlerken bana söylediği şu; "Beni emlakçı yönlendirdi" dedi. Burada emlakçı arkadaşlarımıza da iftira atmış oluyor. Çünkü zaten kendisi emlakçı. Kendisi hem dairenin sahibi hem de emlakçı. Tabii telefonda tam da konuşmak istemiyor. Ben bu kaydı yaparken amacım şuydu; inanın bana zor bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma olması gereken yerde biz daha çok birbirimizi nasıl kazıklarız onun derdine düştük. Ben bunu göstermek istedim. Şimdi bu civardaki kiralar 15-17 bin lira değerinde, orta dereceler. İyi dereceler ise 20-22 bin lira civarında. Şimdi bu 50 bin liralık kiraya tepki yağdı. Bunlara tepki gösterilmeli" dedi.

"İNSAN GİBİ DAVRANALIM"

Yaptığı araştırmalar sonucu 25 bin liraya villaların kiralandığını ve 50 bin lira kira istenen evin hiçbir özelliği olmadığını dile getiren Mahmut Alan, "Benim tek söylemek istediğim, biz niye birbirimizi kazıklıyoruz? 50 bin lira kira nedir arkadaş? Ben bugün araştırma yaptım. 25 bin liraya, 30 bin liraya kiralanan villalar var. Bir bina, özelliği yok, normal bina. Buna 50 bin lira nasıl yazılıyor?" diye konuştu.

"BİR KİRA 20 BİN LİRAYI GEÇMEMELİ"

Mahmut Alan, sözlerine şöyle devam etti:

"50 bin lira kira demek, zalimlik demek, zulüm demek. Vatandaşı eziyor. Buna "Dur" deyin. Dünden beri aldığım mesajın haddi hesabı yok. Bunu bir fırsata çevirelim. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Burası Bolu. Deniz kenarında araştırdım 17 bin lira, 15 bin lira kiralar var. Tabii ki çok lüks yerler de var, biz genelleme yapıyoruz. Bunu da bu şekilde açıklayarak konuşuyorum. Çünkü haberlerin altına yorum yapanlar var. Biz genel bir durumu konuşuyoruz. Bugün Beşiktaş'ta ev tutarsan, ya da yalı kiralarsan ona ben karışamam. Bence normal bir mahallede kira fiyatı 20 bin lirayı geçmemeli"