Bu evin ne girişi var ne de çıkışı! Gören donup kalıyor

Kaynak: İHA
Bu evin ne girişi var ne de çıkışı! Gören donup kalıyor
Avcılar'da kentsel dönüşüme girecek olan binaya hırsızlar girince, ev sahibi çareyi kapıya duvar örmekte buldu.

Avcılar’ın Merkez Mahallesi’nde kentsel dönüşüm bekleyen 7 katlı binanın 7’inci katındaki boş daireye iddiaya göre hırsız girdi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan olaya göre, hırsız girdiği söylenen dairenin kapısı kontrol edilmek için ekipler tarafından kırıldı. Ev sahibi, boş olan dairesine bir daha hırsız girmemesi için kapı yerine duvar ördü.

Karot örneği de alınan binanın kat sahipleri arasında anlaşma sağlanırsa kentsel dönüşüm yapılacağı öğrenilirken, çoğu dairenin boş olduğu ifade edildi.

"TEKRAR GİRİLMESİN DİYE DUVAR ÖRMÜŞ"

Binanın bulunduğu sokakta esnaflık yapan Ahmet Öz, “Daha önce hırsız girdiği söylenmiş bizde burada komşuyuz. Mal sahibini de tanıyorum. Polis geldi itfaiye geldi buraya kapıyı açtılar. Hırsız daha sonra kaçmış ama nasıl kaçtığını bilmiyorum. Sonra mal sahibi arkadaş oraya tekrar girilmesin diye duvar örmüş” diye konuştu.

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