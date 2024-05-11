Bu fotoğrafa 4 suçtan büyük ceza geldi

Kaynak: İHA
Bu fotoğrafa 4 suçtan büyük ceza geldi
Aksaray’da, bir otomobilin tavanına koli bandıyla sabitlenmiş dolap yüzünden trafikte tehlike yaratan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüye, dört farklı suçtan idari para cezası uygulandı.

Olay, Makas Kavşağı’nda gerçekleşti. 35 GA 8032 plakalı aracın tavanına koli bandıyla bağlanmış dolabıyla trafiğe çıkan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atarak uzun bir mesafe boyunca ilerledi.

Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve Atatürk Bulvarı’nda kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, Coğlaki Mahallesi’ndeki Somuncu Baba Külliyesi’ne varana kadar yoluna devam etti.

4 SUÇTAN 5 BİN 250 LİRA CEZA

Olayın görüntüleri sonrasında Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi harekete geçerek, sürücüye “saygısızca araç kullanma”, “kırmızı ışık ihlali”, “seyir halinde cep telefonu ile konuşma” ve “tehlikeli yükleme” suçlarından 5 bin 250 TL ceza kesti.

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