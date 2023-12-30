Bu futbolcunun henüz 17 yaşında olduğu söyleniyor

Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak'ta Fildişi Sahili ile Gine-Bissau arasında oynanacak maçla başlayacak.

Turnuvanın en büyük favorilerinden biri Kamerun milli takımı.

Teknik direktör Rigobert Song'un takımıyla ilgili gündeme bomba gibi bir iddia atıldı.

Kamerun Federasyonu'nun açıkladığı isimlerden Wilfried Nathan Douala, Mayıs 2006 doğumlu. Yani 17 yaşında..

Ancak sosyal medyada Victoria United oyuncusunun bu bilgiye şüphe düşüren fotoğrafları ortaya çıktı.

X'te pek çok kullanıcı Doula'nın yaşının doğru olduğuna inanamıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı “17 yaşında olması imkansız. Bunu sakalından da anlayabilirsiniz” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Doula'nın milli takıma çağrıldığı anları gösteren video da sosyal medyanın gündeminde. Aday kadroya girdiği anı televizyondan öğrenen genç futbolcunun videosu X'te viral oldu.

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Afrika Uluslar Kupası'na Kamerun, 15 Ocak'ta Gine ile karşılaşacak. Turnuvada alt ya da üst yaş sınırlaması bulunmadığından Doula, 17 ya da 40 yaşında da olsa forma giyebilecek.