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  • Bu görüntü Türkiye’de olmuştu. Sahili sobalar işgal etmişti

Bu görüntü Türkiye’de olmuştu. Sahili sobalar işgal etmişti

Rize sahilinde bir çay bahçesinde ortaya çıkan bir görüntü yeniden gündem oldu. Çay bahçesinde müşterilerin üşümemesi için sobalar kurulmuştu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:50
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Bu görüntü Türkiye’de olmuştu

Bu görüntü Türkiye’de olmuştu. Sahili sobalar işgal etmişti
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Rize'nin Merkez ilçesinde sahilde bulunan bir kafe, üşüyen müşterilerine yönelik yaptığı uygulamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

2019’da ortaya çıkan görüntülerde deniz kenarında bulunan masaların yanına soba yerleştiren işletme, birçok kişinin takdirini kazansa da bir şeyi hesaba katmamıştı: Lodos estiğinde duman müşterilerin üzerine gelirse ne yapacaklar?

 

Uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşan Rizeli bir vatandaş ise paylaşımına "Rize sahilde artık üşümek yok" notunu düşmüştü

Gelen lodos tepkilerinin ardından sahildeki soba borularının düzeltildiği öğrenilmişti.

Öte yandan çay bahçesindeki uygulama hava kirliliğine neden olduğu için tepki görmüştü

SOBALAR KALDIRILMIŞTI

Rize Belediyesi zabıta ekipleri, sahil parkındaki yürüyüş alanlarına konulan masa ve kurulan sobaların yönetmeliğe aykırı olduğunu belirlemişti. Kafe sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, sahil parkından vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu istifade etmeleri amacıyla, açık alana kurulan masa ve sobaları kaldırmıştı.

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Reisim Atatürk
15.01.2023 17:23
Zeka patlaması diye buna denir !  
 
1950
15.01.2023 17:01
Bu olay bile bu ülkenin 20 yıldır nasıl yönetildiğinin adeta delili, yahu kaç çay satıp kar edeceksin, soba paralarını ülkeyi yönetenler değil çay içenler ödedi, ama yine de ülke battı, Yes canım  
 
ZEHİR TENEFÜS ETMEKTENSE SOGUK HAVADA SOGUK HAVAYI KOKLARIZ
15.01.2023 16:55
SOGUK HAVA SOBADAN DAHA SAGLIKLI KARMONMONOKSİT SOLUMAYIZ.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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