Bu görüntü Türkiye’de olmuştu. Sahili sobalar işgal etmişti

Rize'nin Merkez ilçesinde sahilde bulunan bir kafe, üşüyen müşterilerine yönelik yaptığı uygulamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

2019’da ortaya çıkan görüntülerde deniz kenarında bulunan masaların yanına soba yerleştiren işletme, birçok kişinin takdirini kazansa da bir şeyi hesaba katmamıştı: Lodos estiğinde duman müşterilerin üzerine gelirse ne yapacaklar?

Uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşan Rizeli bir vatandaş ise paylaşımına "Rize sahilde artık üşümek yok" notunu düşmüştü

Gelen lodos tepkilerinin ardından sahildeki soba borularının düzeltildiği öğrenilmişti.

Öte yandan çay bahçesindeki uygulama hava kirliliğine neden olduğu için tepki görmüştü

SOBALAR KALDIRILMIŞTI

Rize Belediyesi zabıta ekipleri, sahil parkındaki yürüyüş alanlarına konulan masa ve kurulan sobaların yönetmeliğe aykırı olduğunu belirlemişti. Kafe sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, sahil parkından vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu istifade etmeleri amacıyla, açık alana kurulan masa ve sobaları kaldırmıştı.