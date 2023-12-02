Bu görüntüler film sahnesinden değil Artvin'den

Geçen hafta yaşanan fırtınanın en çarpıcı görüntüsü yeni ortaya çıktı. Tsunamiyi aratmayan görüntü, Artvin Kemalpaşa'da çekildi. Dev dalgalar, dalga kıranı aştı, balıkçı barınakları ve evleri öyle bir vurdu ki ezdi geçti. İşte o anlar

KAYNAK: İHA
Bu görüntüler film sahnesinden değil Artvin'den

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta yaşanan fırtının en dikkat çekici görüntüsü ortaya çıktı. Yer Artvin'in Kemalpaşa ilçesi...Fırtına sırasında çoşan Karadeniz'in dev dalgaları öyle bir kara vurdu ki o anları izleyip, görüntüleyenlerin ağızı açık kaldı.

Limanı döven dalgalar, dalgakıran bile önünde duramadı. Artvin’in Kemelpaşa ilçesinde ortaya yeni çıkan görüntüler, yaşananların büyüklüğünü gözler önüne serdi. Film sahnesini aratmayan görüntülerde Kemalpaşa ilçesindeki balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede fırtına değil adeta bir tsunamiyi yaşadı.
Dalgakıranları aşan dalgalar, balıkçı barınaklarını yıkmış, bazı tekneleri batmıştı. Yaşanan korku dolu anlarda dalgalar önüne ne çıkarsa yıkıp, geçti. Dalgalar öyle büyüktü ki, balıkçı barınaklarını da ezdi geçti. Tsunamiyi aratmayan görüntülerin yaşandığı anı bölgede balıkçılık yapan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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