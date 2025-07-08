Bu gurur Fenerbahçe'nin: All star seçildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Gabby Williams, WNBA'de All-Star seçildi.

Oyuncusunu tebrik eden Fenerbahçe şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncumuz Gabby Williams, WNBA kariyerinde ilk kez All-Star seçilerek büyük bir başarıya imza attı!

WNBA tarihinde All-Star seçilen ilk Fransız oyuncu ünvanını da kazanan oyuncumuzu tebrik ederiz!"