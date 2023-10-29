Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları

Fenerbahçe, konuk olduğu Pendikspor engelini 5 golle aştı. İşte maçın tüm fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 5-0 kazanarak namağlup ünvanını korudu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30'da Erdem Canpolat (kendi kalesine), 42'de İrfan Can Kahveci ve 65', 77' ve 87. dakikalarda Edin Dzeko attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 30 yaparak Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. İşte maçın tüm fotoğrafları;