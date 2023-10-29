Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları

Fenerbahçe, konuk olduğu Pendikspor engelini 5 golle aştı. İşte maçın tüm fotoğrafları...

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Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk oldu.

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Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 5-0 kazanarak namağlup ünvanını korudu.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30'da Erdem Canpolat (kendi kalesine), 42'de İrfan Can Kahveci ve 65', 77' ve 87. dakikalarda Edin Dzeko attı.

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Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 30 yaparak Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. İşte maçın tüm fotoğrafları;

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