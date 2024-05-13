Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak

Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray taraftarını çıldırtacak transfer haberi Yunanistan'dan geldi.
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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 1

Icardi iddiası Yunan basınına bomba gibi düştü!

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 2

Galatasaray ile şampiyonluğa yürüyen yıldız futbolcu Icardi için Panathinaikos’un devreye gireceği belirtildi.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 3

TERİM ONAY VERDİ

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 4

Fatih Terim’in de isteği doğrultusunda Arjantinli yıldız oyuncu için Atina ekibinin tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 5

ICARDI MANŞETLERDE

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 6

Son zamanlarda Yunan basınında dillendirilen Icardi iddiası Atina’nın önde gelen spor gazeteleri tarafından da doğrulandı.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 7

Galatasaray'ın as oyuncusuna şu anda, süresi 2026'da dolacak olan 3 yıllık sözleşmesiyle yılda 5 milyon dolar ödendiği belirtilen haberde flaş detaylar dikkat çekti.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 8

'ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL'

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 9

Haberde Icardi’nin maaşının Yunanistan standartlarına göre ödenmesi zor bir ücret olarak altı çizildi.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 10

TÜMER METİN REFERANS GÖSTERİLDİ

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 11

Birkaç gün önce Tümer Metin’in, Yunan gazeteci ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Arjantinli forvetin gelecek sezon Yunanistan'da forma giyeceğine dair kafa karıştırıcı bilgiler verdiğini de belirtildi.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 12

Bu arada Yunan basını Icardi iddialarıyla ilgili Galatasaray taraftarının hassiyetine de dikkat çekti.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 13

Olası bir Icardi transferinin Sarı Kırmızılı taraftarları kızdıracağının da altı çizildi.

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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 14
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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 15
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Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak 16
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