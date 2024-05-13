Galatasaray'a büyük darbeyi Fatih Terim vuracak

Icardi iddiası Yunan basınına bomba gibi düştü!
Galatasaray ile şampiyonluğa yürüyen yıldız futbolcu Icardi için Panathinaikos’un devreye gireceği belirtildi.
TERİM ONAY VERDİ
Fatih Terim’in de isteği doğrultusunda Arjantinli yıldız oyuncu için Atina ekibinin tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.
ICARDI MANŞETLERDE
Son zamanlarda Yunan basınında dillendirilen Icardi iddiası Atina’nın önde gelen spor gazeteleri tarafından da doğrulandı.
Galatasaray'ın as oyuncusuna şu anda, süresi 2026'da dolacak olan 3 yıllık sözleşmesiyle yılda 5 milyon dolar ödendiği belirtilen haberde flaş detaylar dikkat çekti.
'ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL'
Haberde Icardi’nin maaşının Yunanistan standartlarına göre ödenmesi zor bir ücret olarak altı çizildi.
TÜMER METİN REFERANS GÖSTERİLDİ
Birkaç gün önce Tümer Metin’in, Yunan gazeteci ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Arjantinli forvetin gelecek sezon Yunanistan'da forma giyeceğine dair kafa karıştırıcı bilgiler verdiğini de belirtildi.
Bu arada Yunan basını Icardi iddialarıyla ilgili Galatasaray taraftarının hassiyetine de dikkat çekti.
Olası bir Icardi transferinin Sarı Kırmızılı taraftarları kızdıracağının da altı çizildi.