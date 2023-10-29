Fenerbahçe'de Fred sadece 9 dakika sahada kalabildi. Flaş sakatlık

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Pendikspor karşısında sakatlık şokuyla sarsıldı.
Brezilyalı futbolcu Fred, mücadeleye devam edemedi ve 9. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fred yerine oyuna Zajc dahil oldu.
Pendikspor - Fenerbahçe maçının 9. dakikasında Fred, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Pendikspor karşısında sakatlık şokuyla sarsıldı.
Brezilyalı futbolcu Fred, mücadeleye devam edemedi ve 9. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fred yerine oyuna Zajc dahil oldu.