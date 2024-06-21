Bu hafta 3 film vizyonda

Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'ın başrollerini paylaştığı 'Sayara: İntikam Meleği' filmi, haftanın yerli yapımı olarak dikkat çekiyor.

Can Evrenol'un yönettiği film, Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara'nın, kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesiyle başlayan intikam hikayesini anlatıyor.

Yabancı yapımlar arasında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin rol aldığı Jeff Nichols yönetimindeki 'Motorcular' filmi ve Russell Crowe'un başrolde olduğu Joshua John Miller yönetmenliğindeki 'Şeytan Ayini' filmi bulunuyor.

'Motorcular', orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals'ın yükselişini konu alırken, 'Şeytan Ayini' ise eşinin ölümünü atlatamayan Anthony'nin oyunculuk kariyerine dönüş yapması ve çekimler sırasında tuhaf değişiklikler yaşamasını ele alıyor.