Bu hafta 8 film vizyona girecek

Nicolas Cage ve Joel Kinnaman'ın başrollerini paylaştığı "Şeytana Sempati" aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Yuval Adler'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, "Yolcu" olarak bilinen gizemli bir adamın sürücülüğünü yapmak zorunda olan kişinin, kendisini yüksek riskli bir kedi fare oyununda bulmasını konu ediyor.

"BULUTLARIN ÜSTÜNDE"

Deniz Çınar'ın senaryosunu yazıp, yönettiği "Bulutların Üstünde" filminde, başrolleri Cemal Hünal ile Ruhi Sarı paylaştı.

Film, çalıştığı gazeteye haber yapmak için yola çıkan ve ıssız bir arazide aracı bozulan Gökhan'ın, tanıştığı gizemli bir yabancının peşine takılması sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

"SONSUZ SIR"

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı "Sonsuz Sır", otele dönüşen eski aile evlerine giden bir sanatçı ile yaşlı annesinin uzun süredir saklı kalan sırlarla yüzleşmesini anlatıyor.

Akademi ödüllü oyuncu Tilda Swinton ile Carly Sophia Davies ve August Joshi'nin rol aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Joanna Hogg oturuyor.

"KAÇAKÇILAR"

Güney Kore yapımı "Kaçakçılar", 1970'lerde küçük bir köydeki iki kadının beklenmedik şekilde yüksek riskli bir kaçakçılık planına karışması sonrası yaşadıklarını odağına alıyor.

Seung-wan Ryu'nun yönettiği filmde Kim Hye-su ile Yum Jung-ah rol aldı.

"KAR VE AYI"

Selcen Ergun ile Yeşim Aslan'ın senaryosunu yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan "Kar ve Ayı", kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin başından geçenleri işliyor.

Merve Dizdar'ın başrolünde oynadığı filmde, Saygın Soysal, Erkan Bektaş, Asiye Dinçsoy ve Derya Pınar Ak da rol aldı.

"KÜÇÜK ALLEN VE GALAKSİ YOLCUSU"

Amalie Naesby Fick'in yönettiği Danimarka yapımı anime film "Küçük Allen ve Galaksi Yolcusu", ailesi boşanan Allen'ın babasıyla bir apartmana taşınmasının ardından gelişen olayları aktarıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

ABD yapımı Michael Chaves'in filmi "Dehşetin Yüzü 2" ve Özlem Yeşilyurt'un yönettiği "Şeytanın Elçileri" haftanın korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.