Bu hafta hangi yatırım aracı en çok kazandırdı? Hangisi kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 9.651,21 puandan en yüksek seviyesi olan 10.109,96 puana kadar hareket ettikten sonra, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 düşüşle 9.668,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,23 artış göstererek 2.748 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,21 artarak 18.305 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta 4.451 liradan 4.590 liraya yükseldi.

Döviz kurları açısından, ABD doları yüzde 0,89 değer kazandı ve 34,0000 TL oldu. Avro/TL ise yüzde 2,53 artışla 38,0000 TL seviyesine ulaştı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla kazancı sağlayan kategori ise yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.