Bu hafta oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu hafta oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına bu hafta oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz" denildi.

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