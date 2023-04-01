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Enerji sorunu artık her alanda. Bu icat yüzyıllarca tasarruf sağlayacak

Bilim insanları ısı koruması sağlayan ve yüzyıllarca dayanabilecek enerji tasarruflu yeni bir boya geliştirmeyi başardı. Estetik açıdan da isteklere cevap verebilecek yeni boya istenilen renkte üretilebilecek.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:56
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Bu icat yüzyıllarca enerji tasarrufu sağlayacak

Enerji sorunu artık her alanda. Bu icat yüzyıllarca tasarruf sağlayacak
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ABD'deki Central Florida Üniversitesi'nden Debashis Chanda ve ekibi enerji tasarrufu sağlayan yeni bir boya icat etti. Yüzyıllarla ölçülen dayanıklılığa sahip olacağı tahmin edilen yeni boya, ağırlık olarak da diğer çeşitlere göre avantaj sağlıyor.

Hesaplamalara göre, Boeing 747 model bir uçağı kaplamak için bu boyadan yalnızca 1,4 kilogram yeterli oluyor. Geleneksel ticari boyayla bu model bir uçağı kaplamak için 454 kilogram malzeme gerekiyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ilhamını kelebek kanatlarından alan bu boya, renk pigmentlerinden yapılmadı. Renkler nanoparçacıkların düzenlenmesi yoluyla oluşturuldu. Ekip buna "plazmonik boya" adını verdi.

Araştırmacılar bu boyayı henüz sadece laboratuvarda üretti. Yani seri üretime geçilmesi ve ticari kullanıma açılması için henüz epey yol var. Ancak Chanda ve ekibi boyayı en kısa sürede pazara sunmayı hedefliyor. Ekip, boyanın aynı zamanda yapıları serin tutmaya yarayabileceğini vurguluyor.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan makaleye göre plazmonik boyanın yapısı tüm kızılötesi spektrumu yansıtıyor. Diğer bir deyişle daha az ısı emiyor. Araştırmacılar, yeni boyanın kapladığı yüzeylerin, geleneksel ticari boyadan 13 ila 16 santigrat derece daha soğuk kaldığını söylüyor.

Chanda, "ABD'deki toplam elektriğin yüzde 10'undan fazlası klima kullanımına gidiyor. Plazmonik boyanın vaat ettiği sıcaklık farkı önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacaktır Soğutma için daha az elektrik kullanılması aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını da azaltarak küresel ısınmanın etkilerini hafifletecektir." diye konuştu.

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