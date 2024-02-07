Bu iki hayalet gemide yaşananlar ürkütüyor ve gizemleri hala çözülemedi

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Bu iki hayalet gemide yaşananlar ürkütüyor ve gizemleri hala çözülemedi
İşte, biri 77, diğeri 152 yıl önce iki hayalet gemide yaşananlar, mürettebatlarının başına gelenler ve hala gizemi çözülemeyen gizemli olaylar...

Bu iki hayalet gemide yaşananların gizemi hala çözülemiyor

İşte, biri 77, diğeri 152 yıl önce yaşanan iki hayalet gemi ve mürettebatlarının başına gelen ve hala gizemi çözülemeyen iki hayalet gemide yaşananlar...

MÜRETTEBATA NE OLDUĞU ANLAŞILAMADI

Mary Celeste adlı gemi 1872 yılında 7 Kasım’da New York’tan ayrıldı. Gemi İtalya’ya gitmek üzereyken Cebelitarık Boğazı’nda terk edilmiş halde bulundu.

Geminin içinde Kaptan Briggs, eşi, küçük kızı ve 8 mürettebat vardı ama hiçbiri görünmüyordu. Geminin kaptan günlüğü dışında hiçbir eşyası eksik değildi. Geminin sakinlerinin cesetleri de ortada yoktu.

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UZAYLILAR İŞ BAŞINDA MI?

S.S Ourang Medan adlı gemi 1947 yılında Haziran ayında Sumatra yakınlarında iki acil yardım çağrısı yaptı. İlk çağrıda ‘‘Kaptan da dahil herkes ölmüş’’ denirken ikinci çağrıda ‘‘Ben de ölüyorum’’ denildi.

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Yardıma gelen gemi korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yardım isteyen gemideki tüm canlılar, hayvanlar da dahil, yüzlerinde tuhaf bir ifade ile ölü bulundu. Olayı inceleyenler bunun uzaylılar ya da bir kimyasal kaçağı yüzünden olabileceğini söyledi.

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