Bu ilaçları kullananlar dikkat. İncelemeye alındılar

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Cuma günü yaptığı açıklamada, ağrı kesici metamizol içeren ilaçların bilinen agranülositoz riski nedeniyle yeniden değerlendirilmeye başlandığını duyurdu. EMA'nın Güvenlik Değerlendirme Komitesi (PRAC), Avrupa Birliği'nde ruhsatlı olan tüm metamizol içeren ilaçların agranülositoz riskini ve mevcut risk azaltma önlemlerini gözden geçirecek. Komite, bu ilaçların fayda-risk dengesini değerlendirerek, AB genelinde ruhsat durumlarını yeniden gözden geçirme, değiştirme, askıya alma veya iptal etme konusunda bir tavsiye yayınlayacak.

EMA'nın açıklamasında, metamizol içeren ilaçların Avrupa genelinde uzun yıllardır kullanıldığı belirtilerek, ilaçların kullanım ruhsatlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Bu ilaçlar, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde ruhsatlandırılmış durumda. Finlandiya'da ise tek bir metamizol içeren ilacın geri çekildiği bilgisi verildi.

İŞTE O İLAÇLARIN LİSTESİ...

Açıklamada ayrıca, metamizol içeren ilaçların farklı ticari isimler altında piyasada bulunduğu ve bu ilaçların genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanıldığı vurgulandı. Örneğin;

Afexil,

Algifen,

Algifen Neo,

Algi-Mabo,

Algocalmin,

Algopyrin,

Algozone,

Alindor,

Alkagin,

Alvotor,

Analgin,

Benlek,

Berlosin,

Buscapina Compositum,

Dialginum,

Dolocalma,

Flamborin,

Gardan,

Hexalgin,

Locamin,

Metagelan,

Metalgial,

Metamistad,

Metamizol,

Metapyrin,

Natrijev,

Nodoryl,

Nofebran,

Nolotil,

Novalgin,

Novalgina,

Novalgine,

Novaminsulfon,

Novocalmin,

Panalgorin,

Piafen,

Piralgin,

Pyralgin,

Pyralgina,

Quarelin,

Scopolan Compositum,

Spasmalgon ve

Tempalgin gibi birçok markanın metamizol içeren ilaçlar arasında yer aldığı belirtildi.

CİDDİ ENFEKSİYON RİSKİ TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ

Agranülositozun ise vücutta ani ve ciddi bir akyuvar azalması olarak tanımlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun belirtileri arasında ani ateş, boğaz ağrısı ve hızla ilerleyen enfeksiyon riski olduğu ifade edildi. Agranülositoz vakalarının bazen semptomsuz olabileceği ancak ciddi enfeksiyon riski taşıdığı da vurgulandı.

EMA'nın incelemesi, metamizol içeren ilaçların güvenliği ve kullanımıyla ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme olarak değerlendiriliyor ve bu süreçte ilgili tüm paydaşların görüşleri alınacak.