2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Kahramanmaraş merkezli depremler ve beklenen İstanbul depremi nedeniyle, riskli bölgelerde yaşayanların güvenli bir yaşam alanı arayanların sayısı arttı. Fay hattı bulunmayan Sinop da ön plana çıkan illerden oldu.

Galeri Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 19:04
Takip Et
1/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Fay hattı bulunmaması, küçük ve huzurlu şehir yapısı ile eşsiz deniz kenti olan Sinop, güvenli yaşam alanı olarak cazibesini artırıyor. 11 ili etkileyen deprem felaketi ve beklenen İstanbul depremi konusunda güvenli ve sakin yaşam alanı arayanların Sinop’a rağbet gösterebileceği düşünülüyor.

2/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Farklı şehirlerde yaşayan depremzedelerin bir kısmının memleketlerine geri döneceğini, bir kısmının ise güvenilir yaşam alanları arayışı içine gireceğini belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Kentimize gelen vatandaşlarımızın birçoğu, daha önce ya çocuklarını Sinop Üniversitesi’nde okumasından, ya Sinop’ta tatile geldiklerinde gördüklerinden özellikle burayı tercih edip gelen depremzede vatandaşlarımız var. Bunların bir kısmının bundan sonra hayatlarını Sinop’ta devam ettireceğine dair bir öngörü içerisindeyiz. Bunun için kentimizde bir takım hazırlıkların yapılması lazım” diye konuştu.

3/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Sinop kent merkezinde yeni yaşam alanları oluşturmak için mevcutta girişimlerinin olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Yeni bir kent kurmak, Sinop’un tarihi yarım adasını açık hava müzesine çevirmek, onun dışında yeni Sinop kurmakla ilgili planlarımız hazır, sadece bakanlık onayını bekliyordu. Bu süreç te biraz gecikti açıkçası. Zaten bu deprem bize gösterdi ki, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda kentlerin gelecekteki nüfus projeksiyonuyla ilgili hesaplamalarının yeniden yapılması lazım” diye konuştu.

4/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Yeni imar planları yapılırken yıl ve nüfus ile ilgili hesaplama yapıldığını kaydeden Başkan Ayhan, “Bundan 20 yıl sonra Sinop’un nüfusunun 80 bin olacağı öngörüsü, bilimsel çalışması sonrası kent ona göre planlanır. Zaten deprem sonrası nüfus hareketi olmasa dahi, turistik belde olduğumuz için kış ile yaz nüfusumuz arasında ciddi fark var. Bizim nüfusumuz yazın 300-400 bine çıktığında bu planların bize yetersiz olduklarını biliyoruz. Gelecekte umarım yaşamayız ama yaşayacağımız toplumsal ve jeolojik sıkıntılar neticesinde kentimizde oluşabilecek bir göç akını karşısında kentimizin imar planlarıyla ilgili tolerans eşiğinin biraz daha geniş tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

5/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Sinop’un gelecekte daha büyük göç hareketliliği yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Ayhan, “Şu anda kentimizde 2 binin üzerinde depremzede vatandaşımız var. Belki bunların 300-500’ü burada yaşamına devam etmek isteyecek ama bu da bize bir öngörü. Daha sonrasında daha büyük göç hareketleriyle karşılaşabiliriz. Bu sebeple dileğimiz projemizin bir an önce hayata geçirilmesi” ifadelerini kullandı.

6/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Pandemi döneminde sağlığından endişe edenlerin güvenilir yer arayışları konusunda önemli ölçüde tersine göç yaşandığını anlatan Başkan Ayhan, “Deprem sonrası kentimize yapılan göç öncesinde pandemide de biz bunu yaşadık. Bu göç planlı olarak yapılıyor, biz biliyoruz deprem bölgesinden kaç kişinin geldiğini. Ama pandemi süresinde de çok ciddi anlamda öngörülemeyen tersine göç yaşandı. Bundan 30-40 yıl önce İstanbul’a, Ankara’ya büyük şehirlere göçen insanlarımız orada ekonomik özgürlüklerini kazandıktan sonra artık bu kente geri dönmeyle ilgili hareket içerisinde oldular. Onun için bizim hazırlıklarımız tamam, biz bunun çalışmasını yaptık sadece bakanlığın onayını bekliyoruz” dedi.

7/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

8/8
Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
4
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
5
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
6
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
7
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı   
﻿Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı   
﻿Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı   
﻿Küresel piyasalar yön arayışında
﻿Küresel piyasalar yön arayışında
﻿Küresel piyasalar yön arayışında
﻿Kocaeli'de silahlı kavga. 1 yaralı
﻿Kocaeli'de silahlı kavga. 1 yaralı
﻿Kocaeli'de silahlı kavga. 1 yaralı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar
﻿Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar
﻿Deprem bölgesindeki duvarlarda kahreden fotoğraflar
﻿Diziler arası reyting savaşları yeniden başladı. Zirvenin sahibini kimse tahmin edemedi
﻿Diziler arası reyting savaşları yeniden başladı. Zirvenin sahibini kimse tahmin edemedi
﻿Diziler arası reyting savaşları yeniden başladı. Zirvenin sahibini kimse tahmin edemedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı
﻿IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı
﻿IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.