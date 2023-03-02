Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Sinop kent merkezinde yeni yaşam alanları oluşturmak için mevcutta girişimlerinin olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Yeni bir kent kurmak, Sinop’un tarihi yarım adasını açık hava müzesine çevirmek, onun dışında yeni Sinop kurmakla ilgili planlarımız hazır, sadece bakanlık onayını bekliyordu. Bu süreç te biraz gecikti açıkçası. Zaten bu deprem bize gösterdi ki, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda kentlerin gelecekteki nüfus projeksiyonuyla ilgili hesaplamalarının yeniden yapılması lazım” diye konuştu.