Depremden kaçanların adresi olacak. Bu ilimizde fay hattı yok

Yeni imar planları yapılırken yıl ve nüfus ile ilgili hesaplama yapıldığını kaydeden Başkan Ayhan, “Bundan 20 yıl sonra Sinop’un nüfusunun 80 bin olacağı öngörüsü, bilimsel çalışması sonrası kent ona göre planlanır. Zaten deprem sonrası nüfus hareketi olmasa dahi, turistik belde olduğumuz için kış ile yaz nüfusumuz arasında ciddi fark var. Bizim nüfusumuz yazın 300-400 bine çıktığında bu planların bize yetersiz olduklarını biliyoruz. Gelecekte umarım yaşamayız ama yaşayacağımız toplumsal ve jeolojik sıkıntılar neticesinde kentimizde oluşabilecek bir göç akını karşısında kentimizin imar planlarıyla ilgili tolerans eşiğinin biraz daha geniş tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.