Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı X’ten vatandaşlara sağanak ve fırtına beklenen illeri açıkladı. Sağanak ve fırtına için bugün sabah saatlerinden yarın öğlene kadar saat veren Şen, bu süre zarfında Zonguldak, Bartın, Kastamonu Amasra Bozkurt ve İnebolu arasında 200 kg’a kadar yağış düşmesinin beklendiğini söyledi.

"YÜKSEKLERE ÇIKMAYIN"

Bu yoğun yağışların, özellikle dere kenarlarında taşkınlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Şen, vatandaşları bu tehlikeye karşı dikkatli olması konusunda uyardı. Öte yandan Prof. Dr. Şen, yaşanabilecek taşkınlar nedeniyle riskli alanlarda bulunanların yükseklere çıkmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yoğun yağışlarla birlikte fırtına tehlikesinin de olduğuna dikkat çeken Şen, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji yetkililerinin ve AFAD’ın uyarılarına kulak vermenin önemli olduğuna değinen Şen, özellikle aşırı yağışlar sırasında sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmak gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İKİ İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Bartın ve Zonguldak’ta 1 Ekim 2024 Salı günü okullar tatil edildi.

1 EKİM HAVA DURUMU:

Zonguldak: 13°C - 15°C,

Kastamonu: 9°C - 13°C

Bartın: 14°C