Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden 10 kent için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelinde beklenen yağışlar nedeniyle 10 kent için sarı ve turuncu alarm verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden 10 kent için sarı ve turuncu alarm

Vatandaşlar sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Sağanak Yağış Etkili Olacak

Yarın yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı yağışların ise genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’de Sel Riski

Meteoroloji, Adana, Giresun, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Osmaniye için sarı alarmda bulundu. Rize, Trabzon, Artvin için turuncu uyarıda bulunan yetkililer, Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı açıkladı. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da Kar Yağışı

Meteoroloji ayrıca Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan’da başlayacak sağanak yağışların; gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar bölge genelinde yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtti. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor.

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