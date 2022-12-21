21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu işi eksik yapan bankalara ceza yağacak

Yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalar yandı. Bankalara şeffaflık yazısı adı altında bildirimde bulunan Merkez Bankası 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak. Diğer anlamıyla bankalar Merkez Bankasına ceza ödeyecek.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:16
Takip Et

Bu işi eksik yapan bankalara ceza yağacak. Yüzde 5'lik ceza ile karşı karşıya kalacaklar

Bu işi eksik yapan bankalara ceza yağacak
+
Aa
-

Merkez Bankası, yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Daha önce yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.

Yazıda, bazı bankalarca TCMB'nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alınacaktır."

SWIFT veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda, güncellenen veri desenine ilişkin testlerin 26 Aralık'ta gerçekleştirilebileceğini, bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 itibarıyla başlanacağı bilgisi verildi.TCMB'nin söz konusu adımlarının, yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendireceği belirtiliyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
5
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
7
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Binbir surat son işinde yakayı ele verdi!
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ı ziyaret etti
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
﻿Kırklareli’nde Bulgarlar çuval çuval alıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.