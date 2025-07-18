Bu kadar olmaz! Premier Lig ekibi kendini böyle yakmış

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Bu kadar olmaz! Premier Lig ekibi kendini böyle yakmış

İngiltere Kupası şampiyonu Crystal Palace, tarihe geçecek bir iletişim hatasıyla UEFA Avrupa Ligi biletini elinden kaçırdı.

İngiltere FA Cup şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace, tarihi bir skandalla gündemde.

AVRUPA LİGİ'NDEN MEN EDİLMİŞTİ

Fransız kulübü Lyon ile aynı sahiplik yapısına sahip olan İngiliz temsilcisi, UEFA’nın çok kulüplü sahiplik kuralları nedeniyle Avrupa Ligi’nden men edildi. Yerine Nottingham Forest turnuvaya alındı. Ancak işin perde arkasında kulübün yaptığı inanılmaz bir iletişim hatası yatıyor.

MAİL ADRESİ UEFA'YA YANLIŞ BİLDİRİLDİ

The Athletic’in ortaya çıkardığı bilgilere göre; Crystal Palace, UEFA’ya kulüp iletişim adresini yanlış bildirdi. Bu nedenle UEFA’dan gelen çok kritik düzenlemeler ve kurallar hakkında bilgilendirici mailleri hiç alamadı. Gelen e-postaların ulaşmaması ise kulübün çok kulüplü sahiplik kuralı çerçevesinde bazı gerekli adımları zamanında atmamasına yol açtı.

İLETİŞİM HATASI PAHALIYA PATLADI

Önümüzdeki sezon, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Crystal Palace cephesinde bu gelişme büyük hayal kırıklığı yaratırken futbol kamuoyunda da kulübün amatörce ihmali büyük tepki çekti.

Skandal, sosyal medyada da gündem olurken taraftarlar “Bu kadarına da pes” yorumlarıyla kulüp yönetimini hedef aldı.

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