Bu kahve başka kahve. İşte zayıflamak için içileceği saat

Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen sevilen kahve çeşitlerinden olan filtre kahvenin belirli zaman aralıklarında içildiğinde zayıflattığını ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu kahve başka kahve. İşte zayıflamak için içileceği saat

Editör: Abdullah Keleş

Yapılan araştırmalarla filtre kahve içmenin erkek ve kadınlarda erken ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.

Filtresiz kahve tüketen bireylerin erken ölüm riskinde daha az azalma olduğu bildirildi.

Filtresiz kahveyle ilgili detaylar…

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FİLTRESİZ KAHVENİN ZAYIFLAMAYA ETKİSİ

Filtre kahve, vücutta glikoz üretimini yavaşlatan ve yağ hücrelerinin oluşumunu engelleyen klorojenik asit içerir. Ayrıca süt, şeker, tatlandırıcı veya aroma katmadan sade olarak içildiğinde kalori alımını azaltır.

FİLTRE KAHVE NEDİR?

Kağıt filtrede demlenen kahve, elektrik direnci olmayan bir madde olan süper iletken olma özelliğine sahiptir. Bu sayede elektriği ısı kaybı olmadan iletebilir ve elektronik cihazlarda ısınma sorununu ortadan kaldırabilir.

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FİLTRESİZ KAHVEYİ TÜKETİM ZAMANI

Filtre kahve, yemekten sonra, spor veya egzersizden yarım saat önce veya sabah aç karnına içildiğinde yağ yakımını artırır. Ancak tek başına zayıflatmaz, diyet ve egzersizle birlikte destekleyici bir içecek olarak tüketilmelidir.

FİLTRESİZ KAHVENİN SAĞLIK FAYDALARI

Filtre kahve, filtresiz kahveye göre daha az diterpen adlı kolesterol yükseltici fitokimyasal içerir. Bu da erken ölüm riskini azaltır.

Ayrıca güçlü bir antioksidan olan kahve, vücuttaki toksinleri atar, bağırsak ve sindirim sistemini düzenler ve mutluluk hormonu olan serotonin salgılar.

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