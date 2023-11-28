Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi

Emre Ulaş’ın bugünkü karikatüründe, uzun zamandır perde arkasından birbirlerine aba altından sopa gösteren ama vatandaşlara hiçbir sorun yokmuş gibi davranan Cumhur İttifakı liderleri Erdoğan ile Bahçeli resmedildi.

İşte o karikatür:

21 Şubat 2018 tarihinde kurulan Cumhur İttifakı kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin geleceği hakkında alınan kararlarda ortak bir karar aldıklarını sürekli bir şekilde Türk halkına ifade ediyor.

Fakat son zamanlarda kritik konularda birbirinden oldukça farklı açıklamalar yapan iki ortağın artık fikir ayrılıkları medyada iyice yer almaya başladı.

Son olarak anayasa tartışmalarından sonra, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için sarf ettiği yüzde 50+1’in gerekli olmadığı, en fazla oyu alan adayın seçilebilmesi gerektiği açıklamasından sonra, Bahçeli’nin ilk grup toplantısında böyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde açıklaması gündem olmuştu.

Ulaş, karikatüründe iki liderin aslında perde arkasında birbirleri ile polemik yaşadıkları ama vatandaşlara bunu göstermemeye çalıştıklarını çizdi.