Bu katili kim hapisten bıraktı? Üniversite öğrencisini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bu katili kim hapisten bıraktı? Üniversite öğrencisini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Mafya mensubunu hapisten çıkarmak için infaz yasasını eleğe çevirenler katil değil mi?... Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisini bıçaklayıp öldüren katilin 5 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren katil E.Ö. tutuklandı.

Üniversite öğrencisini defalarca bıçaklandığı ve ardından yere düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Katil E.Ö.’nün dosyasının kabarık olduğu anlaşıldı. Katilin kasten yaralama ve tehditten 5 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Katilin olay sırasında da alkollü olduğu tespit edildi.

Olay sosyal medyada gündem oldu. Katilin 5 ayrı suç dosyası olmasına rağmen her seferinde salıverilmesinin sonucunun bu oldu. Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman feci şekilde yaşamını yitirdi.

Mafya mensubunu hapisten çıkarmak için infaz yasasını eleğe çevirenler katil değil mi?” yorumları da yapıldı.

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NE OLMUŞTU?

Balıkesir’de kuryelik yapan Ata Emre Akman alıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Genç üniversitelinin defalarca bıçaklandığı ana dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 17 yaşındaki E.Ö.’nün Akman'ı yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı görülüyor.

Akman aldığı bıçak darbeleri sonucu bir süre sendeleyerek yürüdü ve ardından ise motosikletinin yanına düştü.

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