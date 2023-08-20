Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı. Kiracısının kapısının önünde yatıyor

Türkiye’de son aylarda birçok kiracı ev sahibinin baskısı sonucu sokakta kalırken, Karabük’te ise tam tersi oldu. Eşinden ayrılan bir kişi 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evinden çıkmayınca sokakta kaldı. Apartman içine koyduğu koltukta kalan şahsın gözü, kiracısının kapısında.

KAYNAK: İHA
Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı. Kiracısının kapısının önünde yatıyor

Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca (59) isimli vatandaş, Soğuksu mahallesindeki babadan kalma dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti. Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.

Yüzde 60 engelli olan Yılmaz Kanca (59) 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, “Soğuksu’da bulunan ve babasından kalma dairede oturan kiracıma 6 öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor. Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran’da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum. Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Ben tek isteyim biran önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim derdim kiracımın çıkıp kendim oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim” dedi.

aw012275-01.jpg

aw012275-02.jpg

aw012275-03.jpg

aw012275-04.jpg

aw012275-05.jpg

aw012275-06.jpg

aw012275-07.jpg

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler? Keşfet
Hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler?
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı: Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber Güncel
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı: Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni Güncel
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni
Manchester City'nin gözü Wirtz'de Spor
Manchester City'nin gözü Wirtz'de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı Güncel
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini yine korkuttu Magazin
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini yine korkuttu
Barış yemeğinde silahla konuştu: 16 yaralı Güncel
Barış yemeğinde silahla konuştu: 16 yaralı