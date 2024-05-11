Akbank’ta ne oluyor?

Akbank sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük ve en önemli bankalarından.

Gerek sermaye yapısı gerekse bankacılık faaliyeti alanında oldukça güçlü bir Türk markası.

Sadece Sabancı Ailesi’nin değil aynı zamanda Türkiye’nin de gözbebeği bir marka.

İşte bu markada son 4 yıldır talihsiz olaylar oluyor. 2021 yılında yaşanan ve bankacılık tarihine geçen büyük teknolojik facia unutulmaz. Bankanın sistemi göçmüş ve adeta 2 gün koskoca marka kepenk indirmişti.

Bu talihsiz teknolojik aksaklıklar o gün bugün Akbank’ın peşini bırakmıyor.

Nitekim 7 Mayıs tarihinde ilginç bir olay yaşandı.

Bazı Akbank müşterileri hesaplarında paranın olmadığını gördü.

Tabii ki kim olsa panik olur.

Olay kısa sürede sosyal medyaya düştü.

Her kafadan bir ses çıktı.

İnternet medyasında bir anda Akbank aleyhinde yüzlerce saçma sapan haberler çıktı. Sadece bir tık uğruna markaya zarar verecek asılsız ve saçma haberler yer aldı.

“Paranızı kontrol edin, hemen paranızı çekin” gibi haberler.

Öncelikle bu haberlerin hepsi mevcut bankacılık yasasına göre suç!

Bankanın şan ve şöhretine zarar verecek haberler.

Yerli ve millî sermayeye böyle aptalca haberlerle zarar vermeye kimsenin hakkı yok.

Ayrıca vatandaşların da şunu çok iyi bilmesi lazım:

Akbank, Türkiye’nin en güçlü bankalarından birisi. Yine BDDK yasaları ile denetleniyor. Yani kimsenin parası ne batar bu bankada ne de uçar.

Sistemsel hatalar teknolojinin olduğu her yerde olur.

Akbank’ın yanlışı!

Tabii ki bir de olayın Akbank tarafı var.

Bir eleştiri de bankanın üst yönetimine.

Markaya sadece internette çıkan haberler değil aynı zamanda yöneticiler de zarar verir. Nitekim 2021 yılındaki o büyük faciada saatlerce sessiz kalan Hakan Binbaşgil ve ekibi bu markaya zarar vermiştir.

Markalar için kriz yönetimi ve kamuoyu ile iletişim çok önemli. Hele halka açık bir marka isen daha da bilgilendirici olmak zorundasın.

Yani kendi kibrinle hareket edemezsin. Son olayda da gördük ki Akbank hâlen eski alışkanlıklarını sürdürüyor.

Yani iletişim sorunu.

Salı akşamı gerçekleşen olay sosyal medyaya düştükten saatler sonrası bir açıklama yapıyor:

Kamuoyu Açıklaması

07.05.2024 tarihinde sınırlı sayıda müşterimizin Ak Yatırım hesaplarında gerçekleşen bakiye sorunu tespit edilmiş ve aynı gün içerisinde düzeltme yapılarak ilgili müşterilerimize bilgi verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Ak Yatırım

Bu mudur yani? Koskoca bankada ve iştiraki yatırım şirketinde yaşanan sistemi anlatan açıklama?

Bu arızadan kaç kişi etkilendi ve mağdur olan var mı? Yeniden olmaması için tedbir alındı mı?

Yanıt yok!

Burada iki kurumun daha harekete geçmesi lazım.

Birincisi BDDK, ikincisi ise SPK!

Hele SPK daha etkin olmalı. Çünkü hem Akbank halka açık bir banka, hem de sorun Ak Yatırım ile alakalı.

BDDK ve SPK, Akbank ve Ak Yatırım konusunda nasıl bir inceleme ve tedbir aldığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek zorunda.

Bir de BDDK artık bu bankaların Londra’da saçma sapan “en iyi teknoloji, en iyi bilmem ne ödüllerini” de yasaklamalı.

Çünkü gerçekten komik oluyor bankalar!