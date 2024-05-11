MHP, Sinan Ateş davasına müdahil olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis grup toplantısında Sinan Ateş cinayeti ile ilgili şunları söyledi:

“Mahut ve malum bir cinayet davasının hazırlanan 145 sayfalık iddianame dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarına iftira atan, kan ve çamur sıçratan alçaklar koalisyonu, ne hikmetse devlet ve millet karşıtlarına kucak açmakta, methiyeler düzmektedir.

Hayatlarında tek bir defa Ülkücünün hakkını, hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimizi ve Ülkü Ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır.

Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı diye sordular.

İddianame hazırlandı, içi boş dediler.

Davamızı yargılamak için kuyruğa girdiler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak beklentimiz şudur:

Mezkûr iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır.

Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır.

Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır.

CHP’sinden İP’ine kadar malum partiler neyi biliyorsa acilen mahkemeye yetiştirmelidir.

Abdestten şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz.

Çiğ süt içmeyenin karnı da ağrımaz…”

Ben de Devlet Bahçeli’nin bu sözlerine inanarak ve güvenerek diyorum ki;

-MHP bu davaya müdahil olsun.

Devlet Bahçeli’nin konuşmasındaki şu iddia hukuki açıdan çok önemlidir.

-Hukuki süreç Ankara’da mı bitecek, yoksa Pensilvanya’ya mı dayanacak, hodri meydan, hep beraber göreceğiz.”

Elinde delil ve belge olmadan Bahçeli bu meydan okumayı kesinlikle yapmaz.

O hâlde sorular şunlardır;

-Sinan Ateş’in infaz emrini Pensilvanya yani FETÖ terör örgütünün başı hain Fethullah Gülen mi verdi?

-15 Temmuz failleri için, “Darbeci Gülen demek CIA demek, CIA demek Amerika demektir” şeklindeki ifadeler dikkate alındığında Sinan Ateş’in infaz emri sözde müttefik Amerika’dan mı gelmiştir?

-Bu konuda Bahçeli’ye ulaşan belge, bilgi ve duyumlar var ki MHP lideri, Sinan Ateş cinayetinin faili olarak “Pensilvanya” iddiasını öne sürmektedir.

Acaba bu bilgiyi Bahçeli’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa MİT Başkanı İbrahim Kalın mı verdi?

Önemli olan Bahçeli’nin “Pensilvanya” iddiasının mahkemede ortaya çıkarılmasıdır ki; “Çiğ süt içmeyenin karnı da ağrımaz…” sözüne dayanarak tekrar yazıyorum.

-MHP bu davaya müdahil olmak zorundadır.

Peki ya Bahçeli’nin, “Pensilvanya” iddiası yargılamada doğru çıkmazsa ne olacak?

Peki ya Bahçeli’nin, “Hukuki süreç Ankara’da mı bitecek…” sözü yargılamada doğru çıkarsa ne olacak?

Recep Tayyip Erdoğan’a da diyorum ki;

-Sinan Ateş siyasi cinayetinin aydınlatılması için devletin başı, Cumhurbaşkanı olarak savcılara ve yargıçlara güvence verdiğinizi kamuoyuna açıklamalısın Erdoğan.

-Bu siyasi cinayeti işletenlerin kim ya da kimler olduğu iktidarınız döneminde aydınlatılamazsa siyasi sorumlusu da sen olursun Erdoğan.