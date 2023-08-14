Bu kez Tekirdağ'da tekele kurşun yağdırdılar. Bu kaçıncı olay

Tekirdağ'da tekelden veresiye alışveriş yapmak isteyen 3 kişi, tartıştıkları esnaf ile yanında bulunan kişiyi önce darbetti, ardından silahla tehdit edip rastgele ateş açtı.

KAYNAK: DHA
Bu kez Tekirdağ'da tekele kurşun yağdırdılar. Bu kaçıncı olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekelden alışveriş yapan 3 kişi, tartıştıkları büfeci ile yanında bulunan kişiyi önce darbetti, ardından tehdit edip tabanca iş yerine rastgele ateş açtı. İşyerinden ayrıldıktan kısa süre sonra saldırganlardan 2'si tekrar tekele gelip içeride bulunan 2 kişi ile bunlara yardıma gelen bir başka esnafı bir kez daha derbedip gitti. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Sabah saat 05.50 sıralarında Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tekelde gerçekleşti. Tekele gelen T.A., K.P. ve E.Ç., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi. Tekelin sahibi O.G.'nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırdı. Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti. Bu kişi tekelden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru rastgele ateş açtı.

satin-aldiklarinin-parasini-vermeyip-bufeci-ile-yanindakileri-darbettiler-saldiri-ani-kamerada-9297-dhaphoto5.jpg

Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, olayı gören başka bir esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

GERİ DÖNÜP TEKRAR SALDIRDILAR

Uğradıkları şişeli ve yumruklu saldırıda yaralanan 2 kişi tekel önünde sağlık ekiplerini beklerken, saldırganlardan ikisi geri döndü. Bu kez komşu esnaf A.D.'ye tekme ve yumruklarla darbeden zanlılar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

satin-aldiklarinin-parasini-vermeyip-bufeci-ile-yanindakileri-darbettiler-saldiri-ani-kamerada-9297-dhaphoto12.jpg

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

satin-aldiklarinin-parasini-vermeyip-bufeci-ile-yanindakileri-darbettiler-saldiri-ani-kamerada-9297-dhaphoto9.jpg

İlgili Haberler
Tekel bayine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Tekel bayine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme
Son Dakika... Tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı
Esenyurt'taki tekel bayisinde işlenen korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Hizbullah İsrail'i aynı ifadelerle tehdit etti: İsrail'i taş devrine çeviririz Dünya
Hizbullah İsrail'i aynı ifadelerle tehdit etti: İsrail'i taş devrine çeviririz
Demir yolu köprüsü fırtınaya dayanamadı Dünya
Demir yolu köprüsü fırtınaya dayanamadı
Rublede sert düşüş. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor Dünya
Rublede sert düşüş. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması. Oyuncu İstanbul'a davet edildi Spor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması. Oyuncu İstanbul'a davet edildi
Trabzon'da çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü Güncel
Trabzon'da çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü
Prag'da Atatürk heykelinin dikilmesi engellendi. Yine Ermeni Soykırımı yalanına sarıldılar Güncel
Prag'da Atatürk heykelinin dikilmesi engellendi. Yine Ermeni Soykırımı yalanına sarıldılar
Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı