Bu kez Tekirdağ'da tekele kurşun yağdırdılar. Bu kaçıncı olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekelden alışveriş yapan 3 kişi, tartıştıkları büfeci ile yanında bulunan kişiyi önce darbetti, ardından tehdit edip tabanca iş yerine rastgele ateş açtı. İşyerinden ayrıldıktan kısa süre sonra saldırganlardan 2'si tekrar tekele gelip içeride bulunan 2 kişi ile bunlara yardıma gelen bir başka esnafı bir kez daha derbedip gitti. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Sabah saat 05.50 sıralarında Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tekelde gerçekleşti. Tekele gelen T.A., K.P. ve E.Ç., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi. Tekelin sahibi O.G.'nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırdı. Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti. Bu kişi tekelden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru rastgele ateş açtı.

Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, olayı gören başka bir esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

GERİ DÖNÜP TEKRAR SALDIRDILAR

Uğradıkları şişeli ve yumruklu saldırıda yaralanan 2 kişi tekel önünde sağlık ekiplerini beklerken, saldırganlardan ikisi geri döndü. Bu kez komşu esnaf A.D.'ye tekme ve yumruklarla darbeden zanlılar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.