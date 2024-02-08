Bu kirazın yararları az biliniyor

Brezilya kirazı, yapraklarını dökmeyen, ince gövdeli, 7,5-10,5 metre arası boylanabilen bir ağaçtır. Yabani olanları ise 20 metreye kadar uzayabilir. Brezilya kirazı, hem doğal olarak hem de yetiştirilerek, güney Brezilya, Paraguay ve güney Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunur.

Meyvesi düzgün yuvarlak değil, basıktır ve 1,25-2 cm çapındadır. Brezilya kirazının meyvesi, olgunlaştıkça mor-siyah renge dönüşür. İnce kabuğunun altında, beyaz ya da kırmızı renkte, kiraz kokulu, sulu bir et ve 1-3 adet kahverengi çekirdek vardır. Brezilya kirazının hasat zamanı, Florida’da Nisan-Mayıs, Brezilya’da ise Kasım-Şubat aylarıdır. Brezilya kirazları, normal kirazlar gibi kabuklarıyla birlikte yenir.

ÇEKİRDEKLERİ ZEHİRLİ

Çekirdekleri ise zehirli olduğu için (hidrosiyanik asit içerir) çiğnenmez. Brezilya kirazı, tatlı yapımında da kullanılır. Jöle, reçel, marmelat, pasta gibi ürünlerde Brezilya kirazı kullanılır. Ayrıca meyve salatalarına da sepals ve yaprakları eklenir. Brezilya kirazı, C vitamini açısından çok zengindir ve kozmetik sektöründe de değerlendirilir. Ancak, Brezilya kirazı, yayılmacı bir bitki olduğu için, Bermuda gibi bazı yerlerde yerel bitki çeşitliliğini ve ekosistemi tehdit eder ve “istilacı tür” olarak kabul edilir.