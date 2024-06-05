Bu kişilerin SGK borçları 2025'e ertelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Bu kişilerin SGK borçları 2025'e ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının 2025 yılına kadar ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından deprem mağdurlarına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşların yıl sonuna kadar 200 bin yeni konuta kavuşacağını ve 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerinin ev ve iş yerlerine yerleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca, depremzedelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının da 2025 yılına kadar ertelendiği duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olarak nitelendirilen depremin ardından, yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybeden 53 bin 614 vatandaş için taziyelerini iletti ve depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı. Şu ana kadar 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün inşasına başlandığı ve 76 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Erdoğan, yıl sonuna kadar teslim edilecek olan 200 bin konutun yanı sıra, 100 bin köy evinin inşasının da devam ettiğini belirtti. Depremden en çok zarar gören bölgelerde şehir meydanları ve altyapı projeleri için yerel yönetimlere toplam 64 milyar lira hibe desteği sağlandığını açıkladı. İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, 'yarısı bizden' kampanyası ile hak sahiplerine 1.5 milyon lira destek verildiğini ve 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm sürecinin başlatıldığını ifade etti.

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