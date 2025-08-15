Bu kız çocuğu kim? 61 yaşındaki efsane sanatçı sizi şaşırtacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu kız çocuğu kim? 61 yaşındaki efsane sanatçı sizi şaşırtacak!

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşmayı sürdürüyor. Bakalım 7’den 70’e herkesin sevdiği bu ünlü şarkıcıyı tanıyabilecek misiniz!

Kimileri fotoğrafı anında tanıyor, kimileri ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlüler, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemi sallıyor.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-8.jpg

Çocukluk fotoğrafları paylaşma akımı sosyal medyada hız kesmeden devam ediyor.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-20.jpg

Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarına ait özel anları takipçileriyle buluşturuyor.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-21.jpg

Bu isimlerden biri, şu anda 61 yaşında olan ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-24.jpg

Fotoğraftaki kız çocuğunun Hülya Avşar olduğu ortaya çıktığında, hayranları şaşkınlıklarını saklayamadı.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-4.jpg

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, 10 Ekim 1963’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı Hülya Avşar’dır. Babası Celal Avşar, annesi Emral Avşar’dır.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-5.jpg

Çocukluğunu Ankara’da geçiren Avşar, lise eğitimini Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde bitirdikten sonra 1982’de Bulvar gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Ancak evli olduğu öğrenilince tacı geri alındı.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-28.jpg

KARİYERİ:

Sinema ve Televizyon:

1983’te “Haram” filmiyle oyunculuğa adım attı. 1980’ler ve 1990’larda “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Üç Arkadaş”, “Berlin in Berlin” gibi filmlerde rol aldı.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-9.jpg

1990’da “Hasan Boğuldu” filmindeki performansıyla Moskova Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca “Hülya Avşar Show” gibi programlarla sunuculuk yaptı

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-11.jpg

Müzik:

1988’de ilk albümü “Her Şey Gönlünce Olsun”u çıkardı. “Yemeni Bağlamış”, “Sevdim” gibi albümlerle müzik kariyerinde başarı elde etti. Türk pop ve sanat müziği eserleri seslendirdi.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-12.jpg

Talk show sunuculuğu, tiyatro oyunculuğu ve yapımcılık yaptı. 2000’lerde “Yetenek Sizsiniz Türkiye” gibi programlarda jüri üyesi oldu.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-13.jpg

Ayrıca tenis ve golf gibi sporlarla ilgileniyor, profesyonel düzeyde tenis oynuyor.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-14.jpg

Özel Hayatı:

1979’da Mehmet Tecirli ile kısa bir evlilik yaptı. 1997-2005 arasında iş insanı Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı; bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-21.jpg

2005’ten itibaren Sadettin Saran ile ilişki yaşadı, ancak çift 2010’da ayrıldı. Medyada özel hayatıyla sıkça gündeme geldi.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-38.jpg

Önemli Eserleri:

Her Şey Gönlünce Olsun (1988), Sevdim (1990), Yemeni Bağlamış (1995), Aşıklar Delidir (2000). Filmler: Fatmagül’ün Suçu Ne? (1986), Berlin in Berlin (1993), Salkım Hanım’ın Taneleri (1999).

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-15.jpg

TV Programları: Hülya Avşar Show, Yetenek Sizsiniz Türkiye.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-16.jpg

Hülya Avşar, Türk eğlence sektörünün çok yönlü isimlerinden biri olarak 40 yılı aşkın kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medyada aktif olan sanatçı, nostaljik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-17.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-24.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-7.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-18.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-22.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-23.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-25.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-26.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-27.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-29.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-30.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-31.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-32.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-33.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-34.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-35.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-39.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-40.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-41.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-42.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-44.jpg

bu-kiz-cocugu-kim-61-yasindaki-efsane-sanatci-sizi-sasirtacak-yenicag-45.jpg

Son Haberler
AKP'li eski vekil hayatını kaybetti!
AKP'li eski vekil hayatını kaybetti!
Eski Galatasaraylı oyuncu Yiğit Gökoğlan Amatör Lig'de
Eski Galatasaraylı oyuncu Amatör Lig'de
Mücevher Ses Yayını'nın 80. yıl dönümü: Bir milletin teslimiyeti diğerinin kurtuluşu
Mücevher Ses Yayını'nın 80. yıl dönümü: Bir milletin teslimiyeti diğerinin kurtuluşu
Kayserispor'un Rus golcü Chalov için yaptığı teklif belli oldu!
Kayserispor'un Rus golcü Chalov için yaptığı teklif belli oldu!
CHP'li isim Diyanet'i bombardımana tuttu!
CHP'li isim Diyanet'i bombardımana tuttu!