Bu kız çocuğu kim? 61 yaşındaki efsane sanatçı sizi şaşırtacak!

Kimileri fotoğrafı anında tanıyor, kimileri ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlüler, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemi sallıyor.

Çocukluk fotoğrafları paylaşma akımı sosyal medyada hız kesmeden devam ediyor.

Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarına ait özel anları takipçileriyle buluşturuyor.

Bu isimlerden biri, şu anda 61 yaşında olan ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Fotoğraftaki kız çocuğunun Hülya Avşar olduğu ortaya çıktığında, hayranları şaşkınlıklarını saklayamadı.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, 10 Ekim 1963’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı Hülya Avşar’dır. Babası Celal Avşar, annesi Emral Avşar’dır.

Çocukluğunu Ankara’da geçiren Avşar, lise eğitimini Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde bitirdikten sonra 1982’de Bulvar gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Ancak evli olduğu öğrenilince tacı geri alındı.

KARİYERİ:

Sinema ve Televizyon:

1983’te “Haram” filmiyle oyunculuğa adım attı. 1980’ler ve 1990’larda “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Üç Arkadaş”, “Berlin in Berlin” gibi filmlerde rol aldı.

1990’da “Hasan Boğuldu” filmindeki performansıyla Moskova Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca “Hülya Avşar Show” gibi programlarla sunuculuk yaptı

Müzik:

1988’de ilk albümü “Her Şey Gönlünce Olsun”u çıkardı. “Yemeni Bağlamış”, “Sevdim” gibi albümlerle müzik kariyerinde başarı elde etti. Türk pop ve sanat müziği eserleri seslendirdi.

Talk show sunuculuğu, tiyatro oyunculuğu ve yapımcılık yaptı. 2000’lerde “Yetenek Sizsiniz Türkiye” gibi programlarda jüri üyesi oldu.

Ayrıca tenis ve golf gibi sporlarla ilgileniyor, profesyonel düzeyde tenis oynuyor.

Özel Hayatı:

1979’da Mehmet Tecirli ile kısa bir evlilik yaptı. 1997-2005 arasında iş insanı Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı; bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu.

2005’ten itibaren Sadettin Saran ile ilişki yaşadı, ancak çift 2010’da ayrıldı. Medyada özel hayatıyla sıkça gündeme geldi.

Önemli Eserleri:

Her Şey Gönlünce Olsun (1988), Sevdim (1990), Yemeni Bağlamış (1995), Aşıklar Delidir (2000). Filmler: Fatmagül’ün Suçu Ne? (1986), Berlin in Berlin (1993), Salkım Hanım’ın Taneleri (1999).

TV Programları: Hülya Avşar Show, Yetenek Sizsiniz Türkiye.

Hülya Avşar, Türk eğlence sektörünün çok yönlü isimlerinden biri olarak 40 yılı aşkın kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medyada aktif olan sanatçı, nostaljik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.