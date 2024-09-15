Bu köy 20 yıldır kadın muhtara emanet. Karşısına rakip çıkmıyor

2004 yılında göreve gelen ve o günden bu yana karşısına aday çıkmayan Çimen, köyünün kalkınması için gece gündüz çalışıyor. 49 yaşındaki Çimen, köyde 40 yıl boyunca muhtarlık yapan dedesinin izinden gidiyor.

"DEDEMDEN ALDIĞIM BAYRAĞI TAŞIYORUM"

Kaşpınar köyünde tek aday olarak girdiği seçimlerde muhtarlık görevine başlayan Şükran Doydu Çimen, dedesi gibi köyüne hizmet etmeye devam ediyor. 2004 yılında muhtarlığa adım atan Çimen, aynı yıl dedesini kaybetti.

Dedesiyle birçok konuda tecrübeler edindiğini belirten Çimen, "Dedem bana çok güvenirdi. Karşıma hiçbir zaman aday çıkmadı çünkü köylüler 'biz senin gibi koşturamayız' diyorlar" şeklinde konuştu. Yıllardır yaptığı çalışmalarla köylülerin takdirini kazanan Çimen, köy halkıyla sürekli iletişim halinde olup her kararı ortaklaşa alıyor.

"KADININ YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

Köy muhtarlığında 20 yılı geride bırakan Çimen, kadınların da her alanda başarılı olabileceğini vurguladı.

Muhtarlık görevine başlamadan önce çeşitli işlerde çalıştığını söyleyen Çimen, "Bir gün köyde sohbet ederken bana 'gel sen muhtar ol' dediler. Başta tereddüt ettim ama sonra köylülerin desteğiyle bu görevi üstlendim. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" diyerek, kadınların güçlü bir iradeyle her zorluğun üstesinden gelebileceğini belirtti.

20 YILLIK HİZMET VE GÜÇLÜ BİR LİDERLİK

Beş dönemdir muhtar olarak hizmet eden Çimen, köy halkının güvenini kazandı ve karşısına bir rakip çıkmadan görevini başarıyla sürdürüyor.

Hem köydeki sorunları çözmek için hem de yeni projeler hayata geçirmek için var gücüyle çalışan Çimen, köyünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. "Köyüme daha fazla hizmet getireceğim" diyen Çimen, görevine olan bağlılığını ve hizmet aşkını dile getiriyor.