Bu köye 'yabancı' giremiyor. Arsa satışı yasaklandı

Kaynak: İHA
Bu köye 'yabancı' giremiyor. Arsa satışı yasaklandı
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Cihadiye Köyü'nde alınan kararla köy kütüğüne kayıtlı olmayanlara arsa satışı yasaklandı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Cihadiye Köyü, yabancıya arsa satışına köy meclisi tarafından yasak getirildi.

Muhtar Şahin Yaşar, Cihadiye kütüğüne kayıtlı olmayanlara köye uyum sağlayamayacağını düşündükleri için arsa satışı yapmadıklarını belirtti.

Köyün nüfusu 135 kişi. Muhtarlık tarafından köyün girişine ve kahvelere asılan yazılarda “Cihadiye köyü yerleşim bölgesi içinde kalan arsaların yabancılara satılma kararı köy meclisi ve muhtarlık aracılığıyla yasaklanmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait olan arsaların Cihadiye kütüğüne kayıtlı olmayan şahıslara kesinlikle verilmeyeceği önemle duyurulur” şeklinde ifade yazıldı.

Muhtar Şahin Yaşar, arsa satış yasağının nedenini, yabancıların köye uyum sağlayamayacağı gerekçe olarak gösterildi.

1887 yılında Kafkasya’dan göç edenlerin köyü kurduğunu belirten Muhtar Şahin Yaşar, köyde yaşayanların Çerkez olduğunu ve yabancıların uyum sağlayamayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Köylerinde yaşayanların çoğunun emekli olduğunu ifade eden Yaşar, köy tüzel kişiliğine ait olan 25 dönüm yeri İstanbul ve diğer illerden köye teşvik etmek amacıyla köylülere 500'er metrekare arsa vermek için girişimde bulunduklarını kaydederek, 1 Nisan’dan sonra herkese arsalarını teslim edeceklerini söyledi.

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