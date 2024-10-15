Bu kuyruğun sebebini öğrenince öfkeden deliye döneceksiniz

Son birkaç aydır ortalığı kasıp kavuran Dubai çikolatası tüm dünyaya yayıldı. Kadıköy'de Dubai çikolatası üreten bir pastanenin önünde ucuz ekmek kuyruğu gibi bir kuyruğun oluşmasına neden oldu. Kaydedilen o görüntüler şaşkına çevirdi.

UCUZ EKMEK KUYRUĞU GİBİ KUYRUK OLUŞTURDULAR

Son dönemlerin popüler atıştırmalıkları arasında Dubai çikolatası yer alıyor. İnsanlar künefe, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşan bu çikolatayı almak için metrelerce kuyruğa giriyor.

Antep fıstığı kreması ve kadayıfın buluşmasıyla yapılan Dubai çikolatasının tadına bakmak isteyenler pastanenin önünde saatlerce bekledi.

TikTok'ta akım haline gelen Dubai çikolatasının tarifi binlerce kişi tarafından denendi. Kullanıcılar deneyimlerini sosyal medyada paylaşınca milyonlarca insan da bu çikolatanın tadını merak etti.

KADIKÖY'DE DUBAİ ÇİKOLATASI KUYRUĞU

İşletmeler hemen bu çikolatadan üretip piyasaya sürdü. Kadıköy'de bulunan bir mekanın önünde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

SIRANIN SONU GÖZÜKMEDİ

Çikolatayı denemek isteyen onlarca vatandaş sıraya girdi. Sıranın sonu gözükmezken, o anları kaydeden bir sosyal medya kullanıcısı 'Bedava mı dağıtılıyor, benim mi haberim yok?' dedi.