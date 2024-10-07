Bu lambalar şifa dağıtıyor. Astım, KOAH, nefes darlığına da iyi geliyor

Çankırı'nın binlerce yıllık mağaralarından çıkartılan kaya tuzlarından üretilen tuz lambaları, sadece estetik bir obje olmanın ötesine geçerek doğal bir hava temizleyici olarak evlerde yerini alıyor.

Negatif iyon salınımı yaparak ortamdaki hava kalitesini artıran lambalar, astım ve KOAH gibi solunum rahatsızlıklarına sahip hastalar tarafından tercih ediliyor. Çankırı'da tuz lambası üretimi yapan İlyas Ak, tuz lambalarının havayı arındırma özelliğiyle kötü koku, rutubet ve bakterileri ortadan kaldırdığını belirtti.

Vatandaşların bebek odalarına koymak için tuz lambaları aldığına dikkat çeken Ak, “Çankırı'nın doğal kaya tuzundan tuz lamba yapıyoruz. İçerisinde sadece Çankırı'nın meşhur tuzu ve aydınlatıcı lamba vardır. Altına bir tahta ve kablo takıp hazırlıyoruz. Tuz lamba, aydınlatıcı lamba sayesinde ısındığı zaman yaydığı iyonlar ortamdaki negatif iyonları pozitif hale getiriyor ve bu sayede ortamdaki hava filtre edilmiş hale geliyor. Bu sayede de sağlıklı ve temiz bir hava almış oluyoruz" dedi.

Ak, "Astım, KOAH, nefes darlığı olan hastalar, yayılan bu pozitif iyonlarla daha rahat ve sağlıklı nefes alıyor. Ayrıca ortamdaki nem, koku ve rutubeti de kendine çekerek gideriyor. Tuz lambası gece lambası olarak alanlar da var, sağlığına kavuşmak için alanlar da var. Çocuklarda doğumdan sonra yaşanan astım ve sarılık hastalıkları için genellikle çocuk odalarına koyuyorlar. Tuz lambası, kötü havayı filtre ettiği için klimalardan daha üstün. Tuz bir asit olduğu için ortamdaki bakterileri de öldürüyor” diye konuştu.