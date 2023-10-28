Bu maçlar kaçmaz. Ekran başından ayrılamayacaksınız

Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak.

KAYNAK: AA
Bu maçlar kaçmaz. Ekran başından ayrılamayacaksınız

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde birbirinden heyecanlı beş maç izleyebilecek.

BUGÜN EL CLASİCO VAR
La Liga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda bugün TSİ 17.15'te ağırlayacak.

CİTY DERBİSİ NEFES KESECEK
İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinin 10. haftasında da 29 Ekim Pazar günü 4 önemli maçın heyecanı yaşanacak. Premier Lig'de Manchester kenti takımlarının derbi mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden United, son şampiyon City'yi TSİ 18.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

İTALYA'DA DEV MAÇLAR
İtalya Serie A'da da iki kritik maç oynanacak. Lider Inter, evi Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yla TSİ 20.00'de karşılaşacak. Son şampiyon Napoli ise lig ikincisi Milan'ı Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.45'te ağırlayacak. Ligue 1'de ise bu sezon istikrarlı performans sergileyemeyen Fransa'nın iki köklü takımından Olimpik Marsilya, son sıraya kadar gerileyen Olimpik Lyon'u TSİ 22.45'te konuk edecek.

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