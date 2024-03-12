Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var?

Rivayete göre Nuh Tufanından kaçanlar gelip burada sığındı. Bu mağara yaklaşık 100 metre yükseklikte. Mağaranın içerisinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Mağaranın önüne taş dizmişler. Bu taşların nasıl buraya çıkartılarak dizildiği de merak konusu. İçerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben de buraya gelerek fotoğraf çekindim. Yöre halkı olarak buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.