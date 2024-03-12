Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var?

Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var?
Kaynak: İHA
Tokat’taki Luvi Mağarası turizme kazandırılmayı beklenirken Nuh Tufanından kaçanların sığındığına inanılan mağaranın tarih öncesi dönemlere ait birçok iz taşıdığı belirtiliyor.
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Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? 1

Tokat Niksar'a 10 km uzaklıkta bulunan Efkerit vadisindeki zeminden 100 metre yükseklikteki yamaçta bulunan mağara görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle de biliniyor.

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Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? 2

Mağaranın, Luvi kavmi tarafından Nuh tufanında sığınmak için inşa edildiği belirtiliyor.

Tarih öncesi dönemlere ait birçok gizemi barındıran mağaranın taşlarla örülü girişinin nasıl yapıldığı ise bilinmiyor.

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Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? 3

Çeşitli kaynaklarda Danışmentli hükümdarı Nizamettin Yağıbasan’ın burayı askeri üs olarak kullandığı da yer alıyor. İlginç mağara turizme kazandırılacağı günü beklemekte.

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Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? 4

Mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen yöre sakinlerinden Bektaş, “Ben bu çevrede yaşıyorum, burası Efkerit vadisi olarak geçiyor. Rivayete göre burası Luvi Tapınağı olarak geçiyor.

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Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? 5

Rivayete göre Nuh Tufanından kaçanlar gelip burada sığındı. Bu mağara yaklaşık 100 metre yükseklikte. Mağaranın içerisinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Mağaranın önüne taş dizmişler. Bu taşların nasıl buraya çıkartılarak dizildiği de merak konusu. İçerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben de buraya gelerek fotoğraf çekindim. Yöre halkı olarak buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

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Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? 6

Luvi Mağarası, Tokat'ın zengin tarihine ve doğal güzelliklerine eklenerek, bölgenin turizm potansiyelini artırabilecek bir cazibe merkezi olmaya adayı olarak bekliyor.

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